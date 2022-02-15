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Стефанчук о планах в Госдуме РФ признать боевиков Донбасса: Рада готовит заявление

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 11:03
Стефанчук о планах в Госдуме РФ признать боевиков Донбасса: Рада готовит заявление - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Верховная Рада готова ответить на планы нелегитимной Госдумы России проголосовать за проект постановления о признании террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире программы Право на владу.

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"Ставки поднимаются. Сегодня уже в Думе РФ прошли комитеты. Возможно, этот вопрос будет вынесен буквально на днях на рассмотрение Государственной Думой. Наш ответ элементарный. Он не менялся. Потому что эти территории являются украинскими", – сказал он.

По словам Стефанчука, в Раде готовят соответствующее заявление – оно будет основываться на признании этих территорий со стороны ООН. Он добавил, что поставить документ на голосование могут 15 февраля.

Как подчеркнул спикер, позиция Украины – стремление к НАТО. Он отметил, что "путь на удержание территориальной целостности не может зависеть от прихотей нашего северного соседа".

14 февраля в Госдуму РФ внесли проект постановления о консультациях с российским МИД о возможности "признания республик ЛНР и ДНР". Инициатор – путинская партия Единая Россия. К документу прилагается обращение к президенту России Владимиру Путину – его составили депутаты и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Проголосовать за проект российские депутаты могут 15 февраля, однако это не будет "признанием ЛДНР".

  • В сентябре 2021-го в нелегитимную Госдуму РФ избрали экс-главаря террористической организации "ДНР" Александра Бородая, который призвал уничтожить Украину. 
  • 4 декабря экс-президент РФ Дмитрий Медведев выдал партийные билеты Единой России главарям террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
  • 19 января 2022 года российские коммунисты зарегистрировали проект постановления об обращении к Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию". 

Читайте также: Россия хочет признать боевиков в Донецке. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Яна Катасонова
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ЛДНР Геннадий Зюганов боевики госдума признание Руслан Стефанчук
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