Стефанчук: Около десяти нардепов из ОПЗЖ выехали за границу

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что около десяти народных депутатов, входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, находятся за границей. Об этом он сообщил в интервью изданию "Український тиждень".

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По его словам, часть из них, несмотря на свою поддержку действий России, уехала в Европу.

"Но я все-таки надеюсь, что они вспомнят, как приносили присягу народного депутата Украины, вернутся домой и предстанут перед украинским судом", — сообщил Стефанчук.

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Стефанчук уточнил, что эти нардепы не получают заработную плату и среди них нет депутатов, которые находятся в командировке с первых дней войны.

Глава Верховной Рады также сообщил, что еще два нардепа из пророссийской ОПЗЖ находятся на оккупированных территориях якобы "не по собственной воле". В Парламенте исчерпывающей информации о них нет.

20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.

12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

16 мая стало извесно, что нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу удалось выехать из Украины. Но он должен вернуться на следующее пленарное заседание парламента.

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Наталия Фреик

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