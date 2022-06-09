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Стефанчук: Около десяти нардепов из ОПЗЖ выехали за границу

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 20:30
Стефанчук: Около десяти нардепов из ОПЗЖ выехали за границу - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что около десяти народных депутатов,  входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, находятся за границей. Об этом он сообщил в интервью изданию "Український тиждень".

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По его словам, часть из них, несмотря на свою поддержку действий России, уехала в Европу.

"Но я все-таки надеюсь, что они вспомнят, как приносили присягу народного депутата Украины, вернутся домой и предстанут перед украинским судом", — сообщил Стефанчук.

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Стефанчук уточнил, что эти нардепы не получают заработную плату и среди них нет депутатов, которые находятся в командировке с первых дней войны. 

Глава Верховной Рады также сообщил, что еще два нардепа из пророссийской ОПЗЖ находятся на оккупированных территориях якобы "не по собственной воле".  В Парламенте исчерпывающей информации о них нет.

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Наталия Фреик
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депутаты за границей Руслан Стефанчук ОПЗЖ
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