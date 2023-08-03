Стефанчук: Рада должна объяснить, какие выборы будут после войны. Сейчас они опасны

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук убеждает, что парламентские выборы будут "после нашей победы" в войне против России, но для их проведения нужны изменения в законодательство. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?" – говорит спикер. – Я им всегда отвечаю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство".

СПРАВКА. 29 июля Стефанчук в интервью каналу Рада заявил, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также спикер добавил, что "с одной стороны, парламент должен продолжать работу, но мы обязаны понимать, что не должно быть застоя демократии". Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов. Часть говорит, что Конституция прямо запрещает выборы во время войны (статья 83). Часть соглашается, что формально запретов в Основном законе нет, но поскольку во время военного положения невозможно обеспечить реальное народовластие – подобные трактовки являются манипуляцией.

По словам Стефанчука, парламент как минимум должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы".

В то же время спикер убеждает: проводить любые выборы в период военного положения крайне опасно для страны.

"Кроме того, без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, которые выехали за границу и нашли временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов — это невозможно", — добавляет он.

Детальнее об избирательных планах власти читайте здесь: Разбор | "Рейтинги чем дальше, тем хуже". Уйдет ли Банковая на выборы во время войны

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией. Их проведение невозможно в соответствии с законодательством о военном положении.

19 июня 2023 года появился опрос КМИС, согласно которому 23% респондентов хотели бы заменить действующего президента после победы Украины в войне. За замену Верховной Рады – почти 70%.

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