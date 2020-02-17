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Стефанчук: Законопроект о референдуме - на финальной стадии

Стефанчук: Законопроект о референдуме - на финальной стадии - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.02.2020, 12:01

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук отметил, что будут переводить на английский язык законопроект, чтобы получить рецензии от ведущих институтов

Законопроект о всеукраинском референдуме находится на финальной стадии разработки. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что рабочая группа по вопросам народовластия "фактически вышла на финальную версию" закона о всеукраинском референдуме.

По его словам, это "уникальный пример", когда есть возможность привлечь все общественные организации, которые специализируются в этой сфере - ГО Опора, Институт законодательства, Программа электронного правительства, Коалиция Реанимационный пакет реформ, Институт прямой демократии, Центр развития и инноваций, Центр политико-правовых реформ, Центр демократии и верховенства права.

Стефанчук отметил, что затем будет проведена внутренняя дискуссия между фракциями и группами, а также внутренний научный круглый стол. "И мы уже будем переводить на английский язык этот проект, чтобы получить рецензии от ведущих институтов, занимающихся народовластием, в мире", - добавил он.

  • 16 октября в пропрезидентской фракции Слуга народа в парламенте назвали сроки подачи законопроекта о народовластии, которым будет предусмотрена процедура проведения референдума.

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