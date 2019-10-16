В Слуге народа назвали сроки подачи законопроекта о референдуме

В пропрезидентской фракции Слуга народа в парламенте назвали сроки подачи законопроекта о народовластии, которым будет предусмотрена процедура проведения референдума. Об этом сообщил Укринформ.
По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, документ планируют зарегистрировать в Раде до конца текущего года. Он отметил, что депутаты работают над системным законопроектом по осуществлению народовластия.
"Это комплексный вопрос, который нужно рассматривать и в совокупности с проектом Государство в смартфоне, и с диджитализацией... Этот законопроект точно не будет подаваться как альтернативный проекту Батькивщины, поскольку мы действительно несколько по-другому видим - это вообще два разных текста", - пояснил он.
"Я думаю, что в ближайшее время, до конца года мы будем выходить на это решение", - сказал Корниенко.
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