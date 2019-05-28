Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 07:17

У Зеленского готовы внести законопроект о референдуме - Стефанчук

У Зеленского готовы внести законопроект о референдуме - Стефанчук - Фото
Фото: скриншот видео

Представитель президента сказал, что у Владимира Зеленского есть наработанный целый блок законопроектов, которые Слуга народа готова внести в Раду

В команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума", - сказал он.

Стефанчук отметил, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

"У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?", - спросил Стефанчук, напомнив, что идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера Рада даже не включила в повестку.

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с Россией. Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решения. Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Мэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос  и музыкант Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, законопроект, референдум, Руслан Стефанчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 