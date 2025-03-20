Стефанишина считает "небольшим препятствием" опрос Венгрии о членстве Украины в ЕС

Чиновница выразила надежду, что поддержка венгров гораздо более положительна, чем ожидания, которые есть у правительства страны

Ольга Стефанишина (Фото: Слуга народа)

Намерение Венгрии вынести вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе на референдум – "небольшая преграда", считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина. Такое мнение она высказала в ходе общения с журналистами в четверг, 20 марта, передает Интерфакс-Украина.

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"Это не референдум, письменный опрос граждан. Такой письменный опрос также проходил перед решением Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговорного процесса. Мы уже это проходили", – сказала чиновник.

Она выразила надежду, что поддержка граждан Венгрии гораздо более положительна, чем ожидания, имеющиеся у венгерского правительства.

Стефанишина подчеркнула, что Украина уверена, что вопрос о членстве в ЕС – это уже принятое решение, и "рассматривает это как небольшое препятствие, которое не помешает достижению цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году".