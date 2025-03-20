Стефанишина считает "небольшим препятствием" опрос Венгрии о членстве Украины в ЕС
Намерение Венгрии вынести вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе на референдум – "небольшая преграда", считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина. Такое мнение она высказала в ходе общения с журналистами в четверг, 20 марта, передает Интерфакс-Украина.
"Это не референдум, письменный опрос граждан. Такой письменный опрос также проходил перед решением Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговорного процесса. Мы уже это проходили", – сказала чиновник.
Она выразила надежду, что поддержка граждан Венгрии гораздо более положительна, чем ожидания, имеющиеся у венгерского правительства.
Стефанишина подчеркнула, что Украина уверена, что вопрос о членстве в ЕС – это уже принятое решение, и "рассматривает это как небольшое препятствие, которое не помешает достижению цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году".
- 7 марта 2025 года Орбан анонсировал опрос среди венгров по поводу их отношения к вступлению Украины в ЕС.
- 8 марта Сикорский заявил, что ему было бы интересно узнать результаты референдума Евросоюза по членству в блоке Венгрии.