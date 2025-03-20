Стефанішина вважає "невеличкою перепоною" опитування Угорщини щодо членства України в ЄС
Ольга Стефанішина (Фото: Слуга народу)

Намір Угорщини винести питання майбутнього членства України в Європейському Союзі на референдум – "невеличка перепона", вважає віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Таку думку вона висловила під час спілкування з журналістами у четвер, 20 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Це не референдум, письмове опитування громадян. Таке письмове опитування також відбувалося перед рішенням Європейської ради в грудні 2023 року про відкриття переговорного процесу. Ми вже це проходили", – сказала урядовиця.

Вона висловила сподівання, що підтримка громадян Угорщини набагато позитивніша, ніж очікування, які є в угорського уряду.

Стефанішина наголосила, що Україна впевнена, що питання про членство в ЄС – це рішення, яке вже ухвалене, і "розглядає це як невеличку перепону, яка не завадить досягненню мети про відкриття всіх переговорних розділів саме в цьому році".

  • 7 березня 2025 року Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їхнього ставлення до вступу України до ЄС.
  • 8 березня Сікорський заявив, що йому було б цікаво дізнатися результати референдуму Євросоюзу щодо членства у блоці Угорщини.
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