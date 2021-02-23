Стерненко опасно оставаться в СИЗО Одессы, надо перевести его в Киев – адвокаты

Адвокаты общественного деятеля Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к семи годам тюремного заключения, подали заявление о переводе своего подзащитного из одесского СИЗО в киевское, поскольку в Одессе его жизни и здоровью угрожает опасность. Об этом сообщается в Facebook юридической компании Миллер.

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По информации адвокатов, за нападением на Стерненко стояли представители правоохранительных органов Одессы.

"Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

В связи с этим адвокат Маси Найем подал на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы заявление с просьбой перевести Стерненко в Киев.

Юристы подчеркивают, что такое право предусмотрено приказом Минюста, касающегося обеспечения безопасности людей в тюрьмах и следственных изоляторах. На рассмотрение заявления закон отводит три дня.

По информации юристов, аналогичные заявления направят народные депутаты Соломия Бобровская (фракция Голоса), Гео Лерос (внефракционный), Дмитрий Гурин (фракция Слуги народа), Игорь Васильев (фракция СН), Дмитрий Наталуха (фракция СН), Виктория Сюмар (фракция Европейской солидарности) и Егор Чернев (фракция СН).

Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

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