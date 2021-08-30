Столкновения с полицией под Офисом президента: двух членов Нацкорпуса отправили под арест

Печерский суд Киева арестовал на 60 суток двух членов Нацкорпуса, подозреваемых в столкновениях с полицией под Офисом президента 14 августа. Трансляцию из зала суда вел Нацкорпус в YouTube.

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Суд избрал меру пресечения Олегу Довбышу и Дмитрию Кухарчуку – их обоих взяли под стражу на два месяца.

По данным следствия, 14 августа в центре Киева в результате столкновений членов Нацкорпуса с полицией пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец – они получили ожоги глаз. Также сторона обвинения заявляет, что подозреваемые били правоохранителей. Сторона защиты отрицает это и заявляет, что на видео, которые используются как доказательства в этом деле, невозможно идентифицировать подозреваемых.

Довбыша и Кухарчука просили взять на поруки лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, писатель Василий Шкляр и бывший нардеп от партии Свобода Андрей Ильенко.

Под зданием суда перед началом заседания Кухарчук "в знак протеста" порезал себе руку ножом. На суде он был с забинтованной рукой.

14 августа в центре Киева прошла акция Нацкорпуса. Члены НК заявляли, что президент Владимир Зеленский якобы "ущемляет патриотов" и собирается "допустить капитуляцию". Также они выразили поддержку арестованным представителям Нацкорпуса по делу о якобы рэкете в Харькове. В ходе акции произошли столкновения между Нацкорпусом и полицией. Протестующие бросали камни, дымовые шашки и шины.

28 августа были арестованы двое подозреваемых в столкновениях с полицией.

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Оксана Житнюк

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