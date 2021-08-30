UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столкновения с полицией под Офисом президента: двух членов Нацкорпуса отправили под арест

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 20:01
Столкновения с полицией под Офисом президента: двух членов Нацкорпуса отправили под арест - Фото
Кухарчук в суде (Фото - Нацкорпус)

Печерский суд Киева арестовал на 60 суток двух членов Нацкорпуса, подозреваемых в столкновениях с полицией под Офисом президента 14 августа. Трансляцию из зала суда вел Нацкорпус в YouTube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд избрал меру пресечения Олегу Довбышу и Дмитрию Кухарчуку – их обоих взяли под стражу на два месяца.

По данным следствия, 14 августа в центре Киева в результате столкновений членов Нацкорпуса с полицией пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец – они получили ожоги глаз. Также сторона обвинения заявляет, что подозреваемые били правоохранителей. Сторона защиты отрицает это и заявляет, что на видео, которые используются как доказательства в этом деле, невозможно идентифицировать подозреваемых.

Довбыша и Кухарчука просили взять на поруки лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, писатель Василий Шкляр и бывший нардеп от партии Свобода Андрей Ильенко.

Под зданием суда перед началом заседания Кухарчук "в знак протеста" порезал себе руку ножом. На суде он был с забинтованной рукой.

Читайте также: СБУ: В Харьковской области ликвидировали ОПГ, в нее входили и члены Нацкорпуса – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сизо арест нацкорпус Олег Довбыш Дмитрий Кухарчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 