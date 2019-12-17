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Столкновения у Рады. Полиция разобрала палатки

Столкновения у Рады. Полиция разобрала палатки - Фото
Фото: radiosvoboda.org
17.12.2019, 14:40

В полиции сообщили, что наиболее активных участников акции задержали

Полицейские сегодня демонтировали военные палатки в районе правительственного квартала возле Верховной Рады и задержали наиболее активных участников акции протеста против введения рынка земли. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полиции подчеркнули, что участники акции не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили потасовку.

Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских.

"Вместо этого они устроили схватку, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу", - уточнили в пресс-службе.

Наиболее активных участников акции задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

  • 16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.
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полиция рада столкновения рынок земли палатки
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