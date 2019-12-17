Столкновения у Рады. Полиция разобрала палатки

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Полицейские сегодня демонтировали военные палатки в районе правительственного квартала возле Верховной Рады и задержали наиболее активных участников акции протеста против введения рынка земли. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полиции подчеркнули, что участники акции не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили потасовку.

Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских.

"Вместо этого они устроили схватку, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу", - уточнили в пресс-службе.

Наиболее активных участников акции задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.