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Столтенберг: Агрессия России – ядовитая модель, ее необходимо остановить раз и навсегда

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 17:53
Столтенберг: Агрессия России – ядовитая модель, ее необходимо остановить раз и навсегда - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российскую агрессию необходимо остановить раз и навсегда. Об этом генсек НАТО сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

"Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем, что российская агрессия – это ядовитая модель, которую необходимо остановить раз и навсегда", – заявил генсек НАТО.

Читайте также: Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг

Наталія Медведєва
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война нато йенс столтенберг
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