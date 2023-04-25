Столтенберг: Агрессия России – ядовитая модель, ее необходимо остановить раз и навсегда

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российскую агрессию необходимо остановить раз и навсегда. Об этом генсек НАТО сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

"Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем, что российская агрессия – это ядовитая модель, которую необходимо остановить раз и навсегда", – заявил генсек НАТО.

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Наталія Медведєва

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