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Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 21:41
Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Усилия российского диктатора Владимира Путина привели к тому, что протяженность границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Антии Кайкконеном.

Столтенберг напомнил, что российские диктатор Владимир Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью уменьшить количество НАТО в Европе.

"У него получается ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров", – сказал генсек НАТО.

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Наталія Медведєва
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йенс столтенберг нато Финляндия
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