Столтенберг: Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое

Усилия российского диктатора Владимира Путина привели к тому, что протяженность границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Антии Кайкконеном.

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Столтенберг напомнил, что российские диктатор Владимир Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью уменьшить количество НАТО в Европе.

"У него получается ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров", – сказал генсек НАТО.

1 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО.

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Наталія Медведєва

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