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Столтенберг и фон дер Ляйен хотят усилить партнерство ЕС и НАТО и поддержку Украины

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27.09.2022, 11:47
Столтенберг и фон дер Ляйен хотят усилить партнерство ЕС и НАТО и поддержку Украины - Фото
Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены увеличить поддержку Украины и усилить сотрудничество Альянса и ЕС. Эти вопросы Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили во время личной встречи.

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В сообщениях в Twitter лидеры НАТО и Еврокомиссии рассказали, что обсудили агрессию России против Украины и усиление поддержки Украины.

"Сотрудничество между НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что пришло время согласовать новую совместную декларацию для развития нашего партнерства", – заявили Столтенберг и фон дер Ляйен.

Читайте также: Ответ НАТО на российскую эскалацию – усиление Украины на поле боя: Столтенберг

Наталія Медведєва
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