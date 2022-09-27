Столтенберг и фон дер Ляйен хотят усилить партнерство ЕС и НАТО и поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены увеличить поддержку Украины и усилить сотрудничество Альянса и ЕС. Эти вопросы Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили во время личной встречи.
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В сообщениях в Twitter лидеры НАТО и Еврокомиссии рассказали, что обсудили агрессию России против Украины и усиление поддержки Украины.
"Сотрудничество между НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что пришло время согласовать новую совместную декларацию для развития нашего партнерства", – заявили Столтенберг и фон дер Ляйен.
- 13 сентября Офис президента показал проект гарантий безопасности для Украины.
- 26 сентября в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о предоставлении дополнительной помощи Украине на сумму около $12 млрд.
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