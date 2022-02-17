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Столтенберг о признании "республик" на Донбассе: Дерзкое нарушение суверенитета Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 18:44
Столтенберг о признании
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Сегодня, 17 февраля, во время встречи министров обороны стран НАТО, Украины и Грузии партнеры обсудили голосование в нелегитимной Госдуме России с обращением признать "республиками" захваченные террористическими организациями территории Донбасса. Решение российских депутатов может стать нарушением суверенитета Украины, сказал на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Мы все соглашаемся, что это может стать еще одним дерзким нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Также нарушением минских соглашений, подрывая усилия по поиску политических решений в рамках нормандского формата", – подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что во время встречи министров союзники еще раз озвучили свою поддержку Украине и подчеркнули – в НАТО "дверь открыта". Он отметил, что это решение стран-членов Альянса и никто не вправе вмешиваться.

Генсек НАТО добавил, что "право страны выбирать путь является фундаментальным для трансатлантической и европейской безопасности".

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Яна Катасонова
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