Столтенберг о признании "республик" на Донбассе: Дерзкое нарушение суверенитета Украины
Сегодня, 17 февраля, во время встречи министров обороны стран НАТО, Украины и Грузии партнеры обсудили голосование в нелегитимной Госдуме России с обращением признать "республиками" захваченные террористическими организациями территории Донбасса. Решение российских депутатов может стать нарушением суверенитета Украины, сказал на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы все соглашаемся, что это может стать еще одним дерзким нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Также нарушением минских соглашений, подрывая усилия по поиску политических решений в рамках нормандского формата", – подчеркнул он.
Столтенберг подчеркнул, что во время встречи министров союзники еще раз озвучили свою поддержку Украине и подчеркнули – в НАТО "дверь открыта". Он отметил, что это решение стран-членов Альянса и никто не вправе вмешиваться.
Генсек НАТО добавил, что "право страны выбирать путь является фундаментальным для трансатлантической и европейской безопасности".
- 15 февраля 2022-го нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "принял к сведению" обращение депутатов, но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями.
Читайте также: Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии
Комментарии