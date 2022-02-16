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У Путина о признании террористов на Донбассе: Не коррелируется с минскими договоренностями

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 12:55
У Путина о признании террористов на Донбассе: Не коррелируется с минскими договоренностями - Фото
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "принял к сведению" обращение нелегитимной Госдумы о признании террористических организаций ДНР и ЛНР "независимыми республиками", но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями. Об этом Песков сказал 16 февраля в комментарии пропагандистскому ресурсу ТАСС.

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"Какого-то четкого регламента (признания оккупантов, – ред.) на сей счет не существует", – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после получения обращения нелегитимной Госдумы.

Песков отметил, что Путин "обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению".

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что признание оккупантов Донбасса не коррелируется с минскими договоренностями. "Это действительно так", – повторил он.

Сам Путин вчера сказал, что  "для решения проблем Донбасса" он намерен "исходить из минских соглашений". Он объяснил вчерашнее голосование российских депутатов тем, что в РФ "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса".

Читайте также: Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии

Оксана Житнюк
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