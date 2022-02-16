У Путина о признании террористов на Донбассе: Не коррелируется с минскими договоренностями
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "принял к сведению" обращение нелегитимной Госдумы о признании террористических организаций ДНР и ЛНР "независимыми республиками", но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями. Об этом Песков сказал 16 февраля в комментарии пропагандистскому ресурсу ТАСС.
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"Какого-то четкого регламента (признания оккупантов, – ред.) на сей счет не существует", – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после получения обращения нелегитимной Госдумы.
Песков отметил, что Путин "обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению".
При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что признание оккупантов Донбасса не коррелируется с минскими договоренностями. "Это действительно так", – повторил он.
Сам Путин вчера сказал, что "для решения проблем Донбасса" он намерен "исходить из минских соглашений". Он объяснил вчерашнее голосование российских депутатов тем, что в РФ "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса".
- 15 февраля 2022-го нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, то это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина "не признавать независимость" оккупированных районов Донбасса.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
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