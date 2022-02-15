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Путин прокомментировал просьбу нелегитимной Госдумы признать террористов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 18:05
Путин прокомментировал просьбу нелегитимной Госдумы признать террористов на Донбассе - Фото
Владимир Путин (Скриншот видео пресс-конференции)

Президент России Владимир Путин "для решения проблем Донбасса" намерен исходить из минских соглашений. Об этом Путин заявил в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее обращение к нему нелегитимной Госдумы РФ о признании "республиками" захваченных террористами территорий Донбасса. Заявление прозвучало на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это (как и говорил господин федеральный канцлер), прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений", – заявил Путин.

Президент РФ отметил связь голосования в Госдуме с принятым сегодня Минобороны РФ решением о частичном отводе войск от украинских границ.

"Голосование в Госдуме так или иначе связано, конечно, с этим. Потому что депутаты парламента в России… ориентируются на общественное мнение… И в этой связи совершенно очевидно – в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их", – заявил Путин.

Читайте также: Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии

Наталия Медведева
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