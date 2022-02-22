Столтенберг: После признания боевиков РФ продолжает планировать полномасштабное нападение
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после признания боевиков на Донбассе Россия не прекратила планировать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он сказал на брифинге 22 февраля после внеочередного заседания Комиссии НАТО-Украина, передает The Guardian.
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"Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что Запад продолжает призывать Россию отступить, и "никогда не поздно не атаковать". При этом он признал, что Москва уже перешла от тайных попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям.
Столтенберг также положительно оценил сдержанные действия Украины в нынешней ситуации и то, что Украина не поддается на провокации РФ.
"Мы продолжим оказывать Украине мощную политическую поддержку, а союзники предоставляют оборудование, чтобы помочь Украине защитить себя, а также постоянную финансовую поддержку", – сказал генсек Альянса.
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Сегодня Совет федерации разрешил Путину использовать войска РФ на украинском Донбассе.
- Страны Запада раскритиковали действия Путина. Правительство Германии уже объявило о решении остановить сертификацию Северного потока–2 в ответ на российскую агрессию против Украины. ЕС готовит обширный пакет санкций, его должны представить сегодня.
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