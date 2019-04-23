Столтенберг пригласил Зеленского в новую штаб-квартиру НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского посетить новую штаб-квартиру НАТО. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter.

Генсек НАТО провел беседу с Зеленским.

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"Поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО. НАТО продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", - написал Столтенберг.

Ранее советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявляла, что внешнеполитический курс Зеленского в случае его победы на выборах будет "стопроцентно проевропейским".

Она рассказала, что команда кандидата встречалась с диппредставителями многих европейских государств. "Мы смогли донести и заверить их в той мысли, что курс на ЕС и НАТО – это зацементированный курс", - сказала Венедиктова.

20 апреля президент Петр Порошенко подписал указ "Вопрос европейской и евроатлантической интеграции", которым утвердил план мер для реализации стратегического курса государства для получения полноправного членства Европейского Союза и НАТО.