Страны Европы из Объединенных экспедиционных сил хотят усиленного партнерства с Украиной
Страны-члены Объединенных экспедиционных сил договорились (JEF) пригласить Украину к усиленному партнерству. Об этом по результатам саммита организации в Осло сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает правительство страны.
Во время саммита в Осло одним из главных вопросов повестки дня была дальнейшая поддержка Украины, а президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии посредством видеосвязи.
"Мы договорились пригласить Украину к усиленному партнерству с Объединенными экспедиционными силами. Война России против Украины создала самую серьезную ситуацию в Европе со времен Второй мировой войны. Мы твердо стоим на позициях поддержки Украины", – сказал норвежский премьер.
Политик отметил, что страны-участницы JEF "должны многому научиться" по опыту, который Украина получила во время войны.
Объединение было создано как маневренные оборонные силы, способные быстро развертывать войска в ответ на кризисные ситуации в Северной Европе. Также JEF может предоставлять войска для помощи в международных операциях под руководством НАТО, ООН или других организаций. Цель коалиции — дополнять сотрудничество с НАТО, укреплять коллективную безопасность в регионе и усиливать общую обороноспособность.
Стёре добавил, что более тесное партнерство между Украиной и организацией "будет иметь важное значение для укрепления безопасности и стабильности в нашем уголке Европы".
"Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это то, что мы сейчас делаем. Сегодняшняя встреча подтвердила наши тесные связи в области политики безопасности, и мы договорились усилить наши совместные усилия для содействия безопасности и стабильности в Северной Европе. JEF может обеспечить эффективное и быстрое реагирование" – заметил политик.
- Во время саммита в Осло премьер Британии Стармер объявил о крупнейшем за всю историю пакете санкций против 100 танкеров российского теневого флота.
Премьер Нидерландов Схоф заявил, что Россия может в течение двух-трех лет увеличить военную силу на границе с Северной Европой для новой войны.
- На мероприятии президент Зеленский сообщил, что Украина готовится к встрече с руководителями стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после войны.