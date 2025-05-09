Страны Европы из Объединенных экспедиционных сил хотят усиленного партнерства с Украиной

Премьер Норвегии отметил, что государства-участники коалиции "должны многому научиться" из опыта, который Украина получила во время войны

Встреча стран-членов JEF в Осло 9 мая 2025 года (Фото: Lise Aserud / EPA)

Страны-члены Объединенных экспедиционных сил договорились (JEF) пригласить Украину к усиленному партнерству. Об этом по результатам саммита организации в Осло сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает правительство страны.

Во время саммита в Осло одним из главных вопросов повестки дня была дальнейшая поддержка Украины, а президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии посредством видеосвязи.

"Мы договорились пригласить Украину к усиленному партнерству с Объединенными экспедиционными силами. Война России против Украины создала самую серьезную ситуацию в Европе со времен Второй мировой войны. Мы твердо стоим на позициях поддержки Украины", – сказал норвежский премьер.

Политик отметил, что страны-участницы JEF "должны многому научиться" по опыту, который Украина получила во время войны.

СПРАВКА JEF – это созданная в 2015 году и возглавляемая Великобританией коалиция безопасности, в которую также входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция (страны Северной Европы и Балтии). В общей сложности альянс насчитывает 10 государств.



Объединение было создано как маневренные оборонные силы, способные быстро развертывать войска в ответ на кризисные ситуации в Северной Европе. Также JEF может предоставлять войска для помощи в международных операциях под руководством НАТО, ООН или других организаций. Цель коалиции — дополнять сотрудничество с НАТО, укреплять коллективную безопасность в регионе и усиливать общую обороноспособность. JEF – это созданная в 2015 году и возглавляемая Великобританией коалиция безопасности, в которую также входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция (страны Северной Европы и Балтии). В общей сложности альянс насчитывает 10 государств.Объединение было создано как маневренные оборонные силы, способные быстро развертывать войска в ответ на кризисные ситуации в Северной Европе. Также JEF может предоставлять войска для помощи в международных операциях под руководством НАТО, ООН или других организаций. Цель коалиции — дополнять сотрудничество с НАТО, укреплять коллективную безопасность в регионе и усиливать общую обороноспособность.

Стёре добавил, что более тесное партнерство между Украиной и организацией "будет иметь важное значение для укрепления безопасности и стабильности в нашем уголке Европы".

"Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это то, что мы сейчас делаем. Сегодняшняя встреча подтвердила наши тесные связи в области политики безопасности, и мы договорились усилить наши совместные усилия для содействия безопасности и стабильности в Северной Европе. JEF может обеспечить эффективное и быстрое реагирование" – заметил политик.