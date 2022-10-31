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Стратегия России по запугиванию не сработает, ЕС продолжит поддерживать Украину — Мишель

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 16:44
Стратегия России по запугиванию не сработает, ЕС продолжит поддерживать Украину — Мишель - Фото
Шарль Мишель (Фото: EPA)

Глава Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине утром 31 октября. Об этом он написал в Twitter.

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Он осудил "самым решительным образом" российские ракетные удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах.

По его словам, стратегия Москвы по "сеянию страха" не сработает.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написал Мишель.

Читайте также: Армия России направила на Киев 16 воздушных целей, 12 из них сбила ПВО — начальник КГВА

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Шарль Мишель критическая инфраструктура
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