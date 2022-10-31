Стратегия России по запугиванию не сработает, ЕС продолжит поддерживать Украину — Мишель
31.10.2022, 16:44
Шарль Мишель (Фото: EPA)
Глава Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине утром 31 октября. Об этом он написал в Twitter.
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Он осудил "самым решительным образом" российские ракетные удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах.
По его словам, стратегия Москвы по "сеянию страха" не сработает.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написал Мишель.
- Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, ибо у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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