Стремоусова отстранили от руководства Херсонской организацией СПУ

Илья Кива (фото - LIGA.net)

Руководитель Херсонской областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов отстранен от должности. Как сообщил в Facebook глава СПУ Илья Кива, Стремоусов отстранен на время расследования инцидента в пресс-центре газеты Новый день.

"Наша политическая партия, несмотря на свою уверенность в непричастности к стрельбе в пресс-центре Новый день руководителя Херсонской областной организации СПУ Стремоусова Кирилла, приняла решение отстранить его от руководства в СПУ и приостановить его членство в партии на время проведения следственных действий", - написал он.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Стремоусов задержан по делу о нападении на офис газеты Новый день.

"Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты Новый день, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - написал Аваков у себя в Facebook.

Вчера, 18 января, неизвестные распылили слезоточивый газ и открыли огонь из пистолета во время конфликта в офисе газеты Новый день, где проходила пресс-конференция одесских предпринимателей.

Журналист издания ПИК Александр Корняков, который был на месте происшествия, рассказал, что кроме неизвестных мужчин, газом атаковал и председатель областной организации Кирилл Стремоусов. Также он рассказал, что неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.