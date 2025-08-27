Стубб обсудил с Моди пути прекращения российско-украинской войны

Финский лидер подчеркнул, что Индия играет важную роль в мирном процессе

Александр Стубб (Фото: @alexstubb)

Президент Финляндии Александр Стубб обсудил пути достижения мира в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он написал в сети Х.

По словам Стубба, стороны договорились о необходимости "справедливого и долгосрочного" прекращения российско-украинской войны.

"Завершение войны отвечает интересам всех нас, это общая цель. Индия играет важную роль. Ее слушают и уважают на Юге, Западе и Востоке", – написал Стубб.

Финский лидер добавил, что собеседники также договорились "о необходимости дальнейшего углубления отношений между Индией и ЕС".

"Наше сотрудничество растет и продолжается", – написал Стубб.