Стубб обсудил с Моди пути прекращения российско-украинской войны
Президент Финляндии Александр Стубб обсудил пути достижения мира в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он написал в сети Х.
По словам Стубба, стороны договорились о необходимости "справедливого и долгосрочного" прекращения российско-украинской войны.
"Завершение войны отвечает интересам всех нас, это общая цель. Индия играет важную роль. Ее слушают и уважают на Юге, Западе и Востоке", – написал Стубб.
Финский лидер добавил, что собеседники также договорились "о необходимости дальнейшего углубления отношений между Индией и ЕС".
"Наше сотрудничество растет и продолжается", – написал Стубб.
- Администрация президента США Дональд Трамп ввела 50%-ную пошлину на импорт индийских товаров, чтобы наказать страну за покупку российской нефти. Новые тарифы, ставшие самыми высокими в Азии, вступили в силу в среду, 27 августа.
