Стубб обговорив з Моді шляхи припинення російсько-української війни
Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив шляхи досягнення миру в Україні з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це він написав у мережі Х.
За словами Стубба, сторони домовилися про необхідність "справедливого і тривалого" припинення російсько-української війни.
"Закінчення війни відповідає інтересам усіх нас, це спільна мета. Індія відіграє важливу роль. Її слухають і поважають на Півдні, Заході та Сході", – написав Стубб.
Фінський лідер додав, що співбесідники також домовилися "про необхідність подальшого поглиблення відносин між Індією і ЄС".
"Наша співпраця зростає і продовжується", – написав Стубб.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела 50%-ве мито на імпорт індійських товарів, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, що стали найвищими в Азії, набули чинності в середу, 27 серпня.
