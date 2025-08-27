Стубб обговорив з Моді шляхи припинення російсько-української війни

Фінський лідер наголосив, що Індія відіграє важливу роль у мирному процесі

Александр Стубб (Фото: @alexstubb)

Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив шляхи досягнення миру в Україні з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це він написав у мережі Х.

За словами Стубба, сторони домовилися про необхідність "справедливого і тривалого" припинення російсько-української війни.

"Закінчення війни відповідає інтересам усіх нас, це спільна мета. Індія відіграє важливу роль. Її слухають і поважають на Півдні, Заході та Сході", – написав Стубб.

Фінський лідер додав, що співбесідники також домовилися "про необхідність подальшого поглиблення відносин між Індією і ЄС".

"Наша співпраця зростає і продовжується", – написав Стубб.