Суд арестовал главного психиатра ВСУ с возможностью залога в 49 млн грн
В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных Сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщило Суспильне.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 49 млн грн.
Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку накануне [21 января] он был выписан из реанимационного отделения. Перед началом судебного заседания защитник рассказывал, что подозреваемый "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой под капельницами".
Суспильне пишет, что Друзь будет под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья. В зале суда находились медики. Друзь также присутствовал на заседании.
Друзя подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн за время полномасштабного вторжения России. У него обнаружили незадекларированное имущество, которое он оформил на своих родственников и знакомых.
- 21 января СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ. Правоохранители утверждают, что чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн.
- Командование Медицинских сил ВСУ заявило о нетерпимости к коррупции после задержания Друзя и пообещало содействовать расследованию.