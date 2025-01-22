Суд арестовал главного психиатра ВСУ с возможностью залога в 49 млн грн

По данным следствия, чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн

Обыск у Олега Друзя (Фото: СБУ)

В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных Сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщило Суспильне.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 49 млн грн.

Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку накануне [21 января] он был выписан из реанимационного отделения. Перед началом судебного заседания защитник рассказывал, что подозреваемый "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой под капельницами".

Суспильне пишет, что Друзь будет под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья. В зале суда находились медики. Друзь также присутствовал на заседании.

Друзя подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн за время полномасштабного вторжения России. У него обнаружили незадекларированное имущество, которое он оформил на своих родственников и знакомых.