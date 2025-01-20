Зеленский: Статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Важно, чтобы люди чувствовали, что статус или какие-либо заслуги не отменяют верховенства права. Так президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на задержание военнослужащих в уголовных производствах по провалу обороны Харьковской области и по массовому самовольному оставлению части в 155 отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская".

Глава государства отметил работу Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Нацполиции и прокуратуры.

"И денежные "военкомы", и ситуации, как в Харьковской области, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил правоохранителей "за сегодняшние шаги".

"И важно, чтобы люди чувствовали, что статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права", — подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что 20 января провел заседание Ставки, где обсуждались вопросы украинского производства вооружения и ремонта техники.

"Наш оборонно-промышленный комплекс, наше оборонное производство – это безусловный приоритет", – сказал президент, не раскрывая деталей.

20 января 2025 года стало известно, что ГБР и СБУ задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области весной 2024-го.

В тот же день правоохранители сообщили о задержании экс-командира 155 бригады Рюмшина. По версии следствия, полковник допустил массовое СЗЧ подчиненными.