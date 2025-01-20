Зеленський: Статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які заслуги не скасовують верховенства права. Так президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на затримання військовослужбовців у кримінальних провадженнях щодо провалу оборони Харківської області та щодо масового самовільного залишення частини у 155 окремій механізованій бригаді "Анна Київська".

Глава держави відзначив роботу Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Нацполіції та прокуратури.

"І грошовиті "військкоми", і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей", – наголосив Зеленський.

Він подякував правоохоронцям "за сьогоднішні кроки".

"І важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права", – наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що 20 січня провів засідання Ставки, на якому обговорювалися питання українського виробництва озброєння та ремонту техніки.

"Наш оборонно-промисловий комплекс, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет", – сказав президент, не розкриваючи деталей.

20 січня 2025 року стало відомо, що ДБР і СБУ затримали генералів і полковника у справі про провал оборони Харківської області навесні 2024-го.

Того самого дня правоохоронці повідомили про затримання екскомандира 155 бригади Рюмшина. За версією слідства, полковник допустив масове СЗЧ підлеглими.