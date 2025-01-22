Суд заарештував головного психіатра ЗСУ з можливістю застави в 49 млн грн
У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних Сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомило Суспільне.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 49 млн грн.
Адвокати заявили про незаконне затримання їхнього підзахисного, оскільки напередодні [21 січня] його виписали з реанімаційного відділення. Перед початком судового засідання захисник розповідав, що підозрюваний "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої під крапельницями".
Суспільне пише, що Друзь буде під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров'я. У залі суду перебували медики. Друзь також був присутній на засіданні.
Друзя підозрюють у незаконному збагачені на понад $1 млн за час повномасштабного вторгнення Росії. У нього знайшли незадеклароване майно, яке він оформив на своїх родичів та знайомих.
- 21 січня СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ. Правоохоронці стверджують, що посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.
- Командування Медичних сил ЗСУ заявило про нетерпимість до корупції після затримання Друзя і пообіцяло сприяти розслідуванню.