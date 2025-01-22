Суд заарештував головного психіатра ЗСУ з можливістю застави в 49 млн грн

Обшук у Олега Друзя (Фото: СБУ)

У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних Сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомило Суспільне.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 49 млн грн.

Адвокати заявили про незаконне затримання їхнього підзахисного, оскільки напередодні [21 січня] його виписали з реанімаційного відділення. Перед початком судового засідання захисник розповідав, що підозрюваний "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої під крапельницями".

Суспільне пише, що Друзь буде під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров'я. У залі суду перебували медики. Друзь також був присутній на засіданні.

Друзя підозрюють у незаконному збагачені на понад $1 млн за час повномасштабного вторгнення Росії. У нього знайшли незадеклароване майно, яке він оформив на своїх родичів та знайомих.