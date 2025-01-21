Командування Медичних сил ЗСУ заявило про нетерпимість до корупції після затримання Друзя

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Командування Медичних сил Збройних Сил України висловлює нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини. Так командування відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

Він, за інформацією правоохоронців, під час повномасштабного вторгнення Росії набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

"Командування Медичних сил ЗС України висловлює нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що такі дії підривають авторитет ЗСУ, шкодять проведенню мобілізації, таким чином несучи загрозу державі та суспільству.

В командуванні Медичних сил додали, що особовий склад сприяє розслідуванню та покладає надії на обʼєктивне слідство.

Раніше СБУ та прокуратура заявили про затримання головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад $1 млн. Фігурант не повідомляв про майно у своїй декларації й оформив його на дружину, доньку, синів та інших.