Командование Медицинских сил ВСУ заявило о нетерпимости к коррупции после задержания Друзя

Следственные действия (Фото: СБУ)

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины выражает нетерпимость к фактам, содержащим коррупционные преступления. Так командование отреагировало на задержание главного психиатра ВСУ Олега Друзя.

Он, по информации правоохранителей, во время полномасштабного вторжения России приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн.

"Командование Медицинских сил ВС Украины выражает нетерпимость к фактам, содержащим коррупционные преступления", – говорится в сообщении.

Там отметили, что такие действия подрывают авторитет ВСУ, вредят проведению мобилизации, таким образом угрожая государству и обществу.

В командовании Медицинских сил добавили, что личный состав способствует расследованию и надеется на объективное следствие.

Ранее СБУ и прокуратура заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн. Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других.