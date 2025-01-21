Командование Медицинских сил ВСУ заявило о нетерпимости к коррупции после задержания Друзя
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины выражает нетерпимость к фактам, содержащим коррупционные преступления. Так командование отреагировало на задержание главного психиатра ВСУ Олега Друзя.
Он, по информации правоохранителей, во время полномасштабного вторжения России приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн.
"Командование Медицинских сил ВС Украины выражает нетерпимость к фактам, содержащим коррупционные преступления", – говорится в сообщении.
Там отметили, что такие действия подрывают авторитет ВСУ, вредят проведению мобилизации, таким образом угрожая государству и обществу.
В командовании Медицинских сил добавили, что личный состав способствует расследованию и надеется на объективное следствие.
Ранее СБУ и прокуратура заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн. Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других.
- 20 января 2025 года стало известно, что ГБР и СБУ задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области весной 2024-го.
- В тот же день правоохранители сообщили о задержании экс-командира 155-й бригады Рюмшина. По версии следствия, полковник допустил массовое СЗЧ подчиненными.