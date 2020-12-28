Суд арестовал изъятое при обыске имущество лидера Партии венгров Брензовича

Сегодня, 28 декабря, Закарпатский апелляционный суд постановил наложить арест на имущество, изъятое при обыске у лидера партии закарпатских венгров КМКС Василия Брензовича. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Как отмечается, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского городского районного суда.

Уточняется, что апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске, поскольку оно является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также "для установления всех обстоятельств совершенного преступления".

30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: проверяли информацию о его "причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в связи с этим пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Дмитрий Кулеба сообщил послу Венгрии, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров.

2 декабря в НАТО заявили, что скандал между Украиной и Венгрией – двусторонняя проблема.

3 декабря глава Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил, что правоохранители готовят подозрение Брензовичу.

Наталия Медведева

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