Суд дал по 12 лет тюрьмы российским полковнику и генералу

Суд назначил по 12 лет лишения свободы двум командирам российских войск, непосредственно командовавшим захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригады полковнике Дмитрии Маркове.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах, отметили в СБУ.

Суд признал обоих злоумышленников виновными в нарушении законов и обычаев войны и назначил им 12 лет тюрьмы.

Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

19 мая Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему уничтожить самолет "Мрия".

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