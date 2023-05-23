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Суд дал по 12 лет тюрьмы российским полковнику и генералу

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 17:04
Суд дал по 12 лет тюрьмы российским полковнику и генералу - Фото
Каховская ГЭС (Фото: EPA)

Суд назначил по 12 лет лишения свободы двум командирам российских войск, непосредственно командовавшим захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригады полковнике Дмитрии Маркове.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах, отметили в СБУ.

Суд признал обоих злоумышленников виновными в нарушении законов и обычаев войны и назначил им 12 лет тюрьмы.

Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

  • 19 мая Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему уничтожить самолет "Мрия".

Читайте также: СБУ: В Черновцах российский агент шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и ГНСУ – фото, видео

Вадим Ребрина
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сбукаховская гэс
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