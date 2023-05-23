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Суд дав по 12 років тюрми російським полковнику і генералу

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 17:04
Суд дав по 12 років тюрми російським полковнику і генералу - Фото
Каховська ГЕС (Фото: EPA)

Суд призначив по 12 років позбавлення волі двом командирам російських військ, які безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту РФ із матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Михайла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмитра Маркова.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах, зазначили в СБУ.

Суд визнав обох зловмисників винними у порушенні законів та звичаїв війни та призначив їм 12 років тюрми.

Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

  • 19 травня Служба безпеки повідомила про підозру російському генералу, який наказав знищити літак "Мрія". 

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Вадим Ребрина
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