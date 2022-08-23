"Суд" над военнопленными в Мариуполе будет фиктивным, он противоречит нормам права – ООН

Пресс-представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что организация "суда" над украинскими военнопленными в Мариуполе противоречит фундаментальным принципам международного права.

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В заявлении сказано, что международное гуманитарное право прямо запрещает создание судов исключительно для осуждения военнопленных, и что умышленное лишение военнопленного права на справедливое и регулярное судебное разбирательство приравнивается к военному преступлению.

"Мы обеспокоены сообщениями, что РФ и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют — возможно, в ближайшие дни — судить украинских военнопленных в так называемом "международном трибунале" в Мариуполе", – говорится в документе.

Шамдасани напомианет, что в соответствии с международным правом лица, имеющие статус военнопленных, обладают иммунитетом комбатантов и не могут быть привлечены к ответственности за сам факт участия в военных действиях или за правомерные военные действия, совершенные в ходе вооруженного конфликта.

Кроме того, подчеркивается, что "ни один приговор или наказание не могут быть вынесены в отношении их (комбатантов. – Прим. ред.), если они не вынесены беспристрастным и надлежащим образом созданным судом".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указывает на "тревожные публичные заявления российских официальных лиц и членов связанных с ними вооруженных групп, которые называли украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами" в прямом противоречии с принципом презумпции невиновности".

"Мы вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным Российской Федерацией в связи с вооруженным конфликтом на Украине, в том числе задержанным связанными с Россией вооруженными группами", – сказано в заявлении.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что если оккупанты проведут судилище над защитниками Мариуполя, то переговоров Украины с Россией больше не может быть.

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Россияне могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости, сообщили в украинской разведке.

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Сергей Бережной

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