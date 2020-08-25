Суд назначил первое заседание по делу Шеремета, с присяжными

Обвинительный акт начнут рассматривать 4 сентября, в 13:00

Шевченковский суд Киева назначил дату первого заседания, на котором начнут рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета по сути. Рассматривать дело будет суд присяжных. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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Обвинительный акт начнут рассматривать 4 сентября, в 13:00.

Суда присяжных просили сами обвиняемые и их адвокаты. Они также просили вернуть обвинительный акт на доработку, так как, по их мнению, документ дублирует подозрения. Суд не удовлетворил эту просьбу.

Кроме того суд продлил обвиняемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь меры пресечения до 23 октября. Антоненко останется под стражей в СИЗО, Кузьменко - под домашним арестом, а Дугарь - под залогом в 168 000 грн.

По данным издания, на сегодняшнем суде присутствовала гражданская жена Шеремета Алена Притула. Она отметила, что полагается на суд в вопросе рассмотрения дела по существу, но добавила, что ее смущает то, как составлены документы обвинения.

Также Притула сообщила, что на заседание 4 сентября планирует приехать мать Шеремета.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

В мае Национальная полиция завершила досудебное следствие по делу.

Вадим Ребрина

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