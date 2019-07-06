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06.07.2019, 15:08

Суд не снял Саакашвили с выборов в Раду

Суд не снял Саакашвили с выборов в Раду - Фото
Фото: EPA

Партия пенсионеров Украины не смогла снять экс-губернатора Одесской ОГА с досрочных выборов в Верховную Раду

Шестой апелляционный админсуд Киева отказал Партии пенсионеров Украины в удовлетворении иска к ЦИК об отмене регистрации экс-главы Одесской облгосадминистраци Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат и член партии Рух нових сил Павел Богомазов.

"Суд решил в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии, третье лицо - политическая партия Рух новых сил Михаила Саакашвили о признании противоправным постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля отказать полностью", - отметил судья.

По его словам, суд постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу админиска в сумме 1921 грн.

Решение суда может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, а также представителя этой партии в ЦИК.

Читайте также: Выборы. ЦИК без жеребьевки внесла в бюллетень партию Саакашвили

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Теги: выборы, михаил саакашвили, рух новых сил
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