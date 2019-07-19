Суд обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк. У него есть 10 суток

Илья Кива (скриншот)

Кандидат в депутаты от Оппозиционной платформы/За життя Илья Кива должен опровергнуть клевету об убитой херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Полный текст решения Соломенского райсуда опубликовал адвокат Маси Найем в Facebook.

В октябре 2018 года Кива заявил в эфире Эспрессо-TV, что Гандзюк якобы была причастна к хищению госбюджета. Суд установил, что эти слова - клевета, а политик "хотел дискредитировать деловую репутацию, честь и достоинство Екатерины Гандзюк, и вести в заблуждение зрителей эфира".

По решению суда, Кива в течении 10 суток обязан опровергнуть свои слова и выплатить отцу Виктору Гандзюку 1409,60 грн.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла.

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