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19.07.2019, 12:23

Суд обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк. У него есть 10 суток

Суд обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк. У него есть 10 суток - Фото
Илья Кива (скриншот)

"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета", - заявлял кандидат от Оппоплатформы об убитой в Херсоне активистке

Кандидат в депутаты от Оппозиционной платформы/За життя Илья Кива должен опровергнуть клевету об убитой херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Полный текст решения Соломенского райсуда опубликовал адвокат Маси Найем в Facebook

В октябре 2018 года Кива заявил в эфире Эспрессо-TV, что Гандзюк якобы была причастна к хищению госбюджета. Суд установил, что эти слова - клевета, а политик "хотел дискредитировать деловую репутацию, честь и достоинство Екатерины Гандзюк, и вести в заблуждение зрителей эфира".

По решению суда, Кива в течении 10 суток обязан опровергнуть свои слова и выплатить отцу Виктору Гандзюку 1409,60 грн.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла.

Читайте также: Убийство Гандзюк: Рада утвердила отчет следственной комиссии

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Теги: илья кива, Екатерина Гандзюк
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