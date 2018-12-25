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25.12.2018, 11:54

Суд оккупантов в Крыму оставил украинского моряка под арестом

Суд оккупантов в Крыму оставил украинского моряка под арестом - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинец будет находиться в московском СИЗО до 24 января 2019 года

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В Крыму подконтрольный российским оккупантам суд оставил украинского моряка, мичмана Андрея Шевченко под арестом, передает Крым.Реалии.

Судья отказал в апелляционной жалобе, сократив срок содержания под стражей Шевченко только на сутки. Украинец будет находиться в московском СИЗО до 24 января 2019 года.

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Его адвокат Татьяна Окушко сказала, что в момент захвата ее подзащитному не давали правозащитника в течение суток, а сейчас его содержат в ненадлежащих условиях.

"В Москве были морозы до -20 градусов, а он одет в легкую одежду и летние кроссовки", - заявила она. Такое поведение адвокат назвала пытками.

24 декабря трое украинских моряков, включая Андрея Шевченко, признали себя военнопленными и отказались давать показания. Всего же военнопленным себя назвал уже 21 украинский моряк.

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Теги: суд, Крым, украинские моряки
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