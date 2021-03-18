Суд оправдал экс-нардепа Пашинского в деле об огнестрельном ранении
18.03.2021, 18:53
Сергей Пашинский в зале суда (Фото: Васильковский горрайонный суд)
Сегодня, 18 марта, Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений – в деле об огнестрельном ранении Вячеслава Химикуса. Об этом сообщает в Facebook адвокат Пашинского Андрей Федур.
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"Сегодня суд установил, что прокурор не доказал виновности, и вынес оправдательный приговор", – говорится в сообщении.
- 31 декабря 2016 года Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного гражданина Вячеслава Химикуса, применил огнестрельное оружие.
- 4 октября 2019-го ГБР повторно открыла дело по этому инциденту.
- С октября по декабрь Пашинский был под стражей.
- В конце апреля 2020-го ГБР завершило расследование по делу Пашинского и направило в суд обвинительный акт.
- 9 марта 2021-го адвокат Химикуса Мария Праинова сообщила, что тот получил компенсацию и решил отозвать свой гражданский иск против Пашинского.
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