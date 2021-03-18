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Суд оправдал экс-нардепа Пашинского в деле об огнестрельном ранении

18.03.2021, 18:53
Суд оправдал экс-нардепа Пашинского в деле об огнестрельном ранении - Фото
Сергей Пашинский в зале суда (Фото: Васильковский горрайонный суд)

Сегодня, 18 марта, Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений – в деле об огнестрельном ранении Вячеслава Химикуса. Об этом сообщает в Facebook адвокат Пашинского Андрей Федур.

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"Сегодня суд установил, что прокурор не доказал виновности, и вынес оправдательный приговор", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева
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сергей пашинский вячеслав химикус
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