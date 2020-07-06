Экс-нардеп Пашинский предстанет перед судом: ему грозит до восьми лет тюрьмы
06.07.2020, 15:10
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Бывшего нардепа Пашинского обвиняют в нападении с огнестрельным оружием. Он считает обвинения сфальсифицированными
Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт против экс-нардепа Сергея Пашинского. Об этом, не называя фамилии политика, сообщает пресс-служба бюро.
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Экс-нардепу инкриминируют нападение с огнестрельным оружием (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Санкция статьи – от пяти до восьми лет лишения свободы.
Пашинский назвал в Facebook обвинительный акт фейковым и сфальсифицированным нынешней властью.
- 31 декабря 2016 года Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного гражданина Вячеслава Химикуса, применил огнестрельное оружие.
- 4 октября 2019-го ГБР повторно открыла дело по этому инциденту.
- С октября по декабрь Пашинский был под стражей.
- В конце апреля 2020-го ГБР завершило расследование по делу Пашинского.
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