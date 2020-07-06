Экс-нардеп Пашинский предстанет перед судом: ему грозит до восьми лет тюрьмы

Бывшего нардепа Пашинского обвиняют в нападении с огнестрельным оружием. Он считает обвинения сфальсифицированными

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт против экс-нардепа Сергея Пашинского. Об этом, не называя фамилии политика, сообщает пресс-служба бюро.

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Экс-нардепу инкриминируют нападение с огнестрельным оружием (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Санкция статьи – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Пашинский назвал в Facebook обвинительный акт фейковым и сфальсифицированным нынешней властью.

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Марк Сировой

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