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Суд отменил арест экс-министру здравоохранения времен Януковича Богатыревой

Суд отменил арест экс-министру здравоохранения времен Януковича Богатыревой - Фото
Богатырева Раиса Фото: LIGA.net
04.06.2020, 21:47

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой

Сегодня, 4 июня, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, назначенную ей 28 августа 2019 года. Об этом сообщает сайт Судова влада України.

Отмечается, что была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Раисы Богатыревой.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения.

Сообщается, что суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения норм УПК в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

Отмечается, что во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственный судья Печерского райсуда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

СПРАВКА. Богатырева подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.
Наталия Медведева
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