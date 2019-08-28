Богатырева выйдет под залог. Деньги внесет Новинский - Лукаш

Раиса Богатырева (фото - LIGA.net)

Залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатырева в ближайшее время внесет избранный народным депутатом Вадим Новинский. Об этом сообщила бывший министр юстиции Елена Лукаш, передает Укринформ.

"Залог внесет Вадим Новинский ближайшее время. Раиса Васильевна вернется к своей семье, будет на свободе и сможет защищать свое имя в судах", - сказала Лукаш.

По ее словам, Богатырева всегда присутствовала "на всех процессах над политиками", а теперь пришло время других политиков ее поддержать.

Сегодня Печерский районный суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 6 млн грн.

временного содержания. 27 августа Богатырева была задержана пограничниками в аэропорту "Киев", когда она прибыла из Минска. Как сообщали СМИ, ночь она провела в изоляторе временного содержания.

20 августа Голосеевский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против Богатыревой . Очевидно, это решение было обжаловано.

Богатырева подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.

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