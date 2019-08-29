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Богатырева вышла из СИЗО. Залог внес Новинский

Богатырева вышла из СИЗО. Залог внес Новинский - Фото
Раиса Богатырева (фото - LIGA.net)
29.08.2019, 16:56

Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из СИЗО под залог в размере 6 млн гривень. Об этом Українським новинам рассказал ее адвокат Дмитрий Беляев.

"Она уже на свободе", - сообщил юрист.

Он также добавил, что его подзащитная будет добиваться закрытия дела прокуратурой.

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Ранее внефракционный народный депутат Вадим Новинский признался корреспонденту УНИАН, что лично внес за Богатыреву залог.

Справка. Богатырева подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына

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Вадим Новинский Раиса Боагтырева
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