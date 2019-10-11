Суд отобрал 1 млн гривень у Гриценко

Анатолий Гриценко (фото - скриншот с видео)

Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1,1 млн грн взноса из избирательного фонда кандидата в президенты и экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

НАПК проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко и выявило налоговый долг на момент поступления взноса.

Суд установил, что физическое лицо, внесшее деньги, нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для предвыборной агитации кандидата. Суд постановил конфисковать вклад в 1,1 млн гривень в пользу государства и наложить штраф в размере 1190 гривень.