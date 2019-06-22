Суд подтвердил проживание Саакашвили в Украине с четвертого раза

Михаил Саакашвили (фото - EPA)

Лидер Руху нових сил, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили с 11 по 19 июня четыре раза подавал заявления в Печерский райсуд Киева, пока судья Сергей Вовк не признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет. Об это пишет УП, ссылаясь на портал Судебная власть Украины.

Во всех четырех исках заявителем является Саакашвили, заинтересованным лицом - Печерский районный отдел центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Предметом исков указано "установление факта, имеющего юридическое значение".

Три первых иска закончились лишь назначением состава суда. Только последний был назначен к судебному разбирательству.

По автоматизированной системе документооборота суда первый иск от 11 июня был распределен судье Роману Новаку. Второй иск, от 13 июня, попал на судью Олесю Батрин. Третий, от 14 июня – на Татьяну Остапчук.

Последний иск, от 19 июня, попал на Сергея Вовка, который и вынес решение о непрерывном проживании Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет.

Вчера, 21 июня, Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет. Суд занимался установлением факта проживания для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

Сергей Вовк известен тем, что приговорил генпрокурора Юрия Луценко к тюремному заключению. После бегства Виктора Януковича он стал фигурантом уголовного производства и был отстранен от должности. 4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Вовка, а также Виктора Кицюка и Оксаны Царевич. Однако в феврале 2016 года Вовк вернулся на работу в Печерский суд.

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