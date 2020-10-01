Суд продолжит рассмотрение дела Маркива 15 октября – проверят обвинения прокуратуры

Замминистра МВД Антон Геращенко отметил, что обвинения итальянской прокуратуры были построены на неверно переведенных словах нацгвардейца

В апелляционном суде Милана состоялись вторые слушания по делу украинского военного Виталия Маркива, следующие заседания состоятся 15 и 23 октября. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

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Суд установил перепроверить обвинения прокуроров о "высказываниях" Маркива об убийстве журналиста Андреа Рокелли.

В пресс-службе отметили, что сторона обвинения хотела приобщить к материалам дела фразу Маркива, записанную во время пребывания в СИЗО: "убили журналиста". В прокуратуре ее интерпретировали как "я убил".

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что показания Виталия Маркива были некорректными, так как перевод, использованный судом первой инстанции, был неточным.

Он отметил, что слова нацгвардейца, истолкованные итальянской прокуратурой как признания в убийстве журналиста, является не более чем домыслами.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине.

В декабре 2019 года New York Times писали, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива. В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".

31 августа Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что итальянские правоохранители ни разу не были на месте убийства Рокелли.

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Станислав Стороженко

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