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Суд рассмотрит штраф Зеленскому за нарушение карантина 19 июня

Суд рассмотрит штраф Зеленскому за нарушение карантина 19 июня - Фото
Фото Telegram Офиса президента
16.06.2020, 14:45

Президента Владимира Зеленского могут оштрафовать на сумму до 170 000 грн за посещение кафе в Хмельницком во время карантина

Протокол о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина суд рассмотрит в пятницу, 19 июня. Информация о заседании появилась на сайте Хмельницкого городского районного суда.

Зеленского могут привлечь к ответственности по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о нарушении правил карантина, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Как должностному лицу, президенту грозит от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 170 000 грн.

  • 3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе. 
  • В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.
Денис Юдин
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