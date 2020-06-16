Суд рассмотрит штраф Зеленскому за нарушение карантина 19 июня

Протокол о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина суд рассмотрит в пятницу, 19 июня. Информация о заседании появилась на сайте Хмельницкого городского районного суда.
Зеленского могут привлечь к ответственности по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о нарушении правил карантина, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм.
Как должностному лицу, президенту грозит от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 170 000 грн.