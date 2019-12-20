Суд разрешил снять браслет с Гладковского

Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего заместителя секретаря СНБО, главы корпорации Богдан Олега Гладковского. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Руслана Волынца.

По его словам, защита предоставила суду соответствующие доказательства надлежащего процессуального поведения Гладковского в течение двух месяцев.

"Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли", - сказал Волынец.

В то же время, отметил он, все другие обязанности суд продлил, паспорта Гладковскому не вернули.