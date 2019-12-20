Суд разрешил снять браслет с Гладковского

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего заместителя секретаря СНБО, главы корпорации Богдан Олега Гладковского. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Руслана Волынца.
По его словам, защита предоставила суду соответствующие доказательства надлежащего процессуального поведения Гладковского в течение двух месяцев.
"Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли", - сказал Волынец.
В то же время, отметил он, все другие обязанности суд продлил, паспорта Гладковскому не вернули.
- 17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь. В пресс-службе бюро сообщили, что он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).
- Сам Гладковский назвал обвинения "фейком" и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку.
- 18 октября ему объявили о подозрении в злоупотреблении властью, а 19-го Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн. Прокуратура просила об аресте подозреваемого с правом залога в 100 млн грн.