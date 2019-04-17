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17.04.2019, 17:49

Суд РФ продлил арест моряков: МИД и Порошенко ответили Кремлю

Арест захваченных моряков продлили до 24 июля

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Лефортовский суд в Москве продлил арест военнопленным украинским морякам.

МИД Украины, в связи с этим решением страны-агрессора, заявило: "Военно-морские суда и их бортовой персонал имеют полную неприкосновенность в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и не могут быть арестованы, задержаны или подвергнуты судебным разбирательствам со стороны иностранных государств".

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Президент Петр Порошенко в Twitter подчеркнул, что "Кремль продолжает игнорировать верховенство права и закрывает глаза на требования международного сообщества".

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих.

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Теги: Россия, пленные моряки
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