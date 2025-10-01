Суд в Польше арестовал украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

В течение недели суд переведет документы на польский язык, а после ожидается, что прокуроры поддержат экстрадицию в Германию

Подозреваемый в суде (Фото: rmf24)

В Польше Варшавский окружной суд арестовал на семь суток украинца Владимира Ж., которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток" в 2022 году. Об этом сообщает RMF24.

Ожидается, что за неделю прокуратура получит перевод необходимых документов с немецкого на польский язык. После этого следователи, возможно, поддержат ходатайство об экстрадиции подозреваемого в Германию.

30 сентября украинца допросили, но он не признал себя виновным. Его адвокат Тимотеуш Папроцкий заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

"Сложно согласиться с этим решением. Суд привел ряд аргументов в устной части своего решения. Хочу подчеркнуть, что даже имя и фамилия моего подзащитного были написаны с ошибками. Это имеет значение в контексте статьи 607c Уголовно-процессуального кодекса. Были и другие аргументы, указывающие на чрезмерность применения этой меры пресечения", – сказал он.

По данным RMF24, подозреваемый проживает в Польше с женой и детьми уже три года – в Прушкуве под Варшавой. Там же он руководит строительной компанией. Адвокат украинца отметил, что в таком контексте утверждение правоохранителей о том, что существует "риск побега" подозреваемого – неубедительное.

Кроме того Папроцкий убежден, что украинец, которого подозревают в уничтожении инфраструктуры, соединяющей Германию с Россией, не должен нести наказание в Европе.

"Если кого-то лишают свободы, то должны быть конкретные обоснования и аргументы, которых, на мой взгляд, нет. Политическое ли это решение? Не знаю", – сказал он.