Суд в Польше арестовал украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"
В Польше Варшавский окружной суд арестовал на семь суток украинца Владимира Ж., которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток" в 2022 году. Об этом сообщает RMF24.
Ожидается, что за неделю прокуратура получит перевод необходимых документов с немецкого на польский язык. После этого следователи, возможно, поддержат ходатайство об экстрадиции подозреваемого в Германию.
30 сентября украинца допросили, но он не признал себя виновным. Его адвокат Тимотеуш Папроцкий заявил, что подаст апелляцию на решение суда.
"Сложно согласиться с этим решением. Суд привел ряд аргументов в устной части своего решения. Хочу подчеркнуть, что даже имя и фамилия моего подзащитного были написаны с ошибками. Это имеет значение в контексте статьи 607c Уголовно-процессуального кодекса. Были и другие аргументы, указывающие на чрезмерность применения этой меры пресечения", – сказал он.
По данным RMF24, подозреваемый проживает в Польше с женой и детьми уже три года – в Прушкуве под Варшавой. Там же он руководит строительной компанией. Адвокат украинца отметил, что в таком контексте утверждение правоохранителей о том, что существует "риск побега" подозреваемого – неубедительное.
Кроме того Папроцкий убежден, что украинец, которого подозревают в уничтожении инфраструктуры, соединяющей Германию с Россией, не должен нести наказание в Европе.
"Если кого-то лишают свободы, то должны быть конкретные обоснования и аргументы, которых, на мой взгляд, нет. Политическое ли это решение? Не знаю", – сказал он.
Взрывы на трассе газопроводов "Северный поток" произошли в сентябре 2022 года. Из строя были выведены три из четырех ниток трубопроводов, которые на тот момент не работали из-за полномасштабной войны РФ против Украины, но были заполнены газом. В июле 2025 года ЕС наложил санкции, запретив работу этих трубопроводов.
- В августе 2025 года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в координации взрывов на Северных потоках. Ему инкриминировали организацию взрыва, диверсию, а также уничтожение сооружений. Сам Кузнецов заявлял, что в день инцидента находился в Украине.
- WSJ со ссылкой на собственные источники утверждало, что Кузнецов якобы является капитаном ВСУ в отставке, а до этого якобы работал в Службе безопасности Украины.
- 30 сентября стало известно, что в Польше задержан украинец, подозреваемый в причастности к подрывам Северных потоков.
